Михаил Дегтярёв рассказал об отношении к российским спортсменам на Олимпиаде-2026

Министр спорта России, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал об отношении к российским спортсменам на Олимпиаде-2026.

«Главный вывод — ездить на соревнования надо, участвовать надо, практику нарабатывать. Там царит очень хорошая атмосфера, смотрите все обнимались с нашими, фотографировались, трибуны поддерживали. Никакого отторжения и болтовни со стороны наших недругов, что есть какая-то неприязнь. Всё это бред», — приводит слова Дегтярёва телеграм-канал «Юнашев Live».

Олимпиада в Италии прошла с 6 по 22 февраля. Россияне, выступившие на ней в нейтральном статусе, привезли домой только одну медаль — ски-альпинист Никита Филиппов выиграл серебро.