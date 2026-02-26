Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ангелина Мельникова назвала самый яркий момент Олимпийских игр — 2026

Ангелина Мельникова назвала самый яркий момент Олимпийских игр — 2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась мнением об итогах Олимпиады-2026 в Италии для российских спортсменов.

«Конечно, я следила за Олимпийскими играми и переживала за российских спортсменов, которые поехали в Италию в небольшом количестве. Видно, что старты им не просто дались. Учитывая все сложности, было радостно видеть, что мы туда всё-таки добрались. Большое количество эмоций мне доставила медаль Никиты Филиппова. Огромное ему спасибо за эти эмоции! И вообще благодарность всем нашим ребятам за выступление и борьбу.

Для меня ключевой и самый яркий момент на Олимпийских играх – это медаль Никиты Филиппова, которая оказалась для нас единственной. Здорово, что ски-альпинизм, который только включили в программу Олимпийских игр, сразу получил медалиста в лице нашего спортсмена!» – приводит слова Мельниковой Metaratings.

Ски-альпинист Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль на Играх-2026. Он стал серебряным призёром в спринте.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходили с 6 по 22 февраля. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Материалы по теме
«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады
Эксклюзив
«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android