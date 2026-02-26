Ангелина Мельникова назвала самый яркий момент Олимпийских игр — 2026

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась мнением об итогах Олимпиады-2026 в Италии для российских спортсменов.

«Конечно, я следила за Олимпийскими играми и переживала за российских спортсменов, которые поехали в Италию в небольшом количестве. Видно, что старты им не просто дались. Учитывая все сложности, было радостно видеть, что мы туда всё-таки добрались. Большое количество эмоций мне доставила медаль Никиты Филиппова. Огромное ему спасибо за эти эмоции! И вообще благодарность всем нашим ребятам за выступление и борьбу.

Для меня ключевой и самый яркий момент на Олимпийских играх – это медаль Никиты Филиппова, которая оказалась для нас единственной. Здорово, что ски-альпинизм, который только включили в программу Олимпийских игр, сразу получил медалиста в лице нашего спортсмена!» – приводит слова Мельниковой Metaratings.

Ски-альпинист Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль на Играх-2026. Он стал серебряным призёром в спринте.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходили с 6 по 22 февраля. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде в нейтральном статусе.