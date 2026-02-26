Премия MVP Awards: старт 10-го сезона международной премии по спортивному маркетингу

MARSPO Awards в юбилейный 10-й сезон переходит на новый этап и продолжает развитие под именем MVP Awards (Marketing Value Performers) По словам продюсера премии Николая Сорокина, смена названия отражает эволюцию концепции: акцент сделан на признании выдающихся достижений в сфере спортивного маркетинга.

В основе MVP Awards — пять ключевых принципов, формирующих философию премии:

Аутентичность и честность. Признание реальных достижений и значимого вклада в развитие индустрии.

Общественное признание. Поддержка профессионального сообщества и опора на объективное экспертное мнение.

Инновации и креативность. Поощрение новаторских идей и прорывных стратегий.

Лидерство и признание. Чествование профессионалов и трендсеттеров, определяющих вектор развития отрасли.

Командный дух. Акцент на важности сотрудничества и синергии между маркетологами, спортсменами и брендами.

Каждый из этих принципов отражает миссию премии – поддерживать и развивать лучшие практики в сфере спортивного маркетинга.

Впервые совместно с премией запущена полноценная деловая программа – конференция по спортивному маркетингу. Первая MVP‑конференция создаётся как уникальное пространство, где пересекаются идеи, опыт, амбиции и таланты. Особое преимущество для участников премии – участие в деловой программе будет абсолютно бесплатным.

Обновлена система номинаций. Новая структура позволяет заявиться в пяти блоках по различным направлениям. К участию теперь будут доступны 43 номинации. Дополнительно предусмотрена шестая категория — особые номинации (незаявочные) и Гран-при для проекта с наивысшей оценкой. Расширенный перечень номинаций позволит каждому участнику подобрать для себя оптимальное направление, наиболее эффективно заявить о себе и получить заслуженное признание профессионального сообщества.

Разработан сервис личных кабинетов участников, включающий опции подачи проектов, хранения архивов с информацией по проектам, отслеживания статуса участия заявок и интеграции с сервисом оценки проектов для жюри. Предусмотрена качественная обратная связь: теперь каждому участнику по итогам онлайн-защиты будут даны комментарии профессионального жюри по выставленным оценкам.

Сохранена простая и прозрачная система: фиксированная стоимость участия включает все этапы премии, а также посещение деловой программы конференции и церемонии награждения победителей. Обновлённый формат MVP Awards позволит сделать событие ещё более масштабным и значимым для индустрии спортивного маркетинга, оставаясь верным своим принципам качества и философии.