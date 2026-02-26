Абдулрашид Садулаев стал победителем международного турнира в Албании

Двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев занял первое место на рейтинговом турнире Объединенного мира борьбы, который проходит в Тиране (Албания).

В финальной схватке в весовой категории до 97 кг Садулаев победил соотечественника Мухамед‑Тахира Ханиева. Поединок завершился со счётом 10:4. Другой представитель России Абдулла Курбанов выиграл золото в весе до 125 кг. В финале он одолел американца Мэйсона Пэрриса – 8:5.

Турнир в Тиране завершится 1 марта. Россияне выступают под флагом Объединенного мира борьбы (UWW).