Лиссабонский «Спортинг» после выездного первого матча 1/4 финала футзальной Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:4) направил жалобу в УЕФА из-за поведения украинских рефери Евгения Гордиенко и Ореста Дуцяка, работавших на матче, сообщает A Bola. Поводом дя обращения стал отказ судей пожать руку российскому игроку «Спортинга» Ивану Чишкале.

30-летний Чишкала перешёл в «Спортинг» в январе 2026 года, в период с 2020 по 2025 год Иван выступал за «Бенфику», с которой выигрывал чемпионат и Кубок Португалии. Также в активе российского футзалиста Кубок УЕФА, два национальных чемпионства и четыре Кубка России в составе «Газпрома-Югры». В составе сборной России Чишкала является обладателем серебряных медалей чемпионата мира, а также серебряных и бронзовых медалей чемпионата Европы.

Ответная игра между «Спортингом» и «Бенфикой» пройдет на домашней арене «Спортинга» 6 марта.

Материалы по теме «КПРФ» стал обладателем Кубка России по футзалу сезона-2025/2026

Видео: Украинский футзалист прославился, неудачно исполнив рабону