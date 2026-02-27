Скидки
Минспорта Украины раскритиковал МОК из-за действий в отношении скелетониста Гераскевича

Министр спорта Украины Матвей Бедный высказался по поводу запрета Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении скелетониста Владислава Гераскевича на выступление со своим шлемом. Организация запретила ему появляться на соревнованиях в снаряжении, на котором изображены погибшие украинские спортсмены.

«Это была ошибка. Но это решение нанесло больший ущерб имиджу и репутации МОК, чем самому Владиславу. Все поддерживают его право почтить память друзей, и мы не понимаем, почему он не может разместить на своём шлеме фотографии друга, погибшего из-за России, в то время как другие спортсмены используют изображения мультфильмов, персонажей Marvel и так далее», — приводит слова Бедного Le Parisien.

Отметим, что МОК предложил спортсмену компромисс, выносил предупреждения, которые скелетонист оставлял без внимания.

