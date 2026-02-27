Скидки
«Всё. Довели». Велогонщица Бурлакова призвала улучшить условия для своих тренировок

Яна Бурлакова
Чемпионка мира по велоспорту на треке Яна Бурлакова опубликовала пост, в котором пожаловалась на условия тренировок. Лидер российской сборной сетует, что ей приходится делить трек с представителями других видов спорта.

«Всё. Довели. Я больше не могу в каждом интервью говорить: «У нас всё хорошо, всего хватает, мы ни в чём не нуждаемся». НУЖДАЕМСЯ. И ещё как нуждаемся.

В первую очередь — в нормальных условиях для работы на треке. Из четырёх ускорений, дай бог, два получается выполнить полноценно. Это 50% работы. Половина подготовки просто не делается. Это нормально? На какой результат мы рассчитываем с такими тренировками? О каких международных стартах и медалях мы говорим?

И дело даже не в секундах. Секунды — это следствие. Невозможно отрабатывать технику. Невозможно полноценно выполнять план. Невозможно чувствовать безопасность.

Мне официально выделено время с 10:00 до 12:30, шесть дней в неделю. Но в это же время на треке тренируются триатлонисты, паралимпийцы, спринтеры и темповики из трёх разных организаций. Уровень спортсменов — от тех, кто впервые сел на велосипед, до олимпийских призёров.

Это не рабочий процесс. Это хаос. Постоянное напряжение. Постоянный риск. Риск столкновений. Риск травм. Риск того, что чья-то карьера закончится из-за элементарной нехватки организации. Я приложу лишь часть видео — таких эпизодов сотни. И это происходит регулярно.

Я люблю свой спорт и готова работать сколько нужно. Но для этого должны быть базовые условия — безопасные и профессиональные. Потому что без этого говорить о высоких результатах просто нечестно», — написала Бурлакова в своём телеграм-канале.

