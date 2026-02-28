В Израиле отменили все спортивные мероприятия в ближайшие дни из-за конфликта с Ираном

Министерство культуры и спорта в Израиле заявило об отмене спортивных мероприятий в эти выходные из-за начала вооружённого конфликта с Ираном.

«На основании оценки ситуации командование тыла приняло решение изменить руководящие указания — переход к деятельности, необходимой для обеспечения жизнедеятельности, по всей стране — без проведения спортивных, культурных и образовательных мероприятий, массовых собраний, работы предприятий, за исключением предприятий, оказывающих жизненно важные услуги. Все матчи, спортивные и культурные мероприятия отменяются до дальнейшего уведомления 2 марта в 20:00», — сообщается в пресс-релизе министерства в соцсетях.