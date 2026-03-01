Российские велогонщики не смогли вылететь на этап Кубка мира из-за событий в ОАЭ

Российская велогонщица Алина Лысенко рассказала, что члены сборной России не смогли вовремя вылететь в Перт (Австралия), где с 6 по 8 марта состоится этап Кубка мира по велотреку.

«У нас был рейс до Дубая, но улететь мы не смогли по известным всем причинам. Сейчас мы едем в другой аэропорт и постараемся улететь в Бангкок, надеюсь, всё получится», — написала Лысенко в своём телеграм-канале. Спустя несколько часов спортсменка сообщила, что большинство велогонщиков всё равно не смогли вылететь в Таиланд.

Вчера, 28 февраля, в ОАЭ было закрыто воздушное пространство из-за начала вооружённого конфликта на Ближнем Востоке.