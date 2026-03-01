Тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Вадим Зеличёнок умер в возрасте 70 лет

Бывший тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Вадим Зеличёнок скончался на 71-м году жизни.

«К сожалению, умер в больнице от последствий инсульта. Вопрос по дате похорон пока не решён», — приводит слова главы Федерации лёгкой атлетики Москвы Олега Курбатова «РИА Новости Спорт».

Зеличёнок руководил сборной СССР с 1990-го по 1991-й, под его руководством команда выступала на Олимпийских играх — 1992 в Барселоне, а затем вплоть до 1998 года возглавлял сборную России. С 1994-го по 2000-й он также был генеральным секретарём Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Был доцентом кафедры лёгкой атлетики РГУФК.