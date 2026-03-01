Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Вадим Зеличёнок умер в возрасте 70 лет

Тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Вадим Зеличёнок умер в возрасте 70 лет
Комментарии

Бывший тренер сборных СССР и России по лёгкой атлетике Вадим Зеличёнок скончался на 71-м году жизни.

«К сожалению, умер в больнице от последствий инсульта. Вопрос по дате похорон пока не решён», — приводит слова главы Федерации лёгкой атлетики Москвы Олега Курбатова «РИА Новости Спорт».

Зеличёнок руководил сборной СССР с 1990-го по 1991-й, под его руководством команда выступала на Олимпийских играх — 1992 в Барселоне, а затем вплоть до 1998 года возглавлял сборную России. С 1994-го по 2000-й он также был генеральным секретарём Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Был доцентом кафедры лёгкой атлетики РГУФК.

Материалы по теме
Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничёв умер на 77-м году жизни
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android