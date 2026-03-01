Скидки
Сборная России по пляжному футболу дважды обыграла Беларусь на сборах в Минске

Комментарии

В воскресенье, 1 марта, сборная России по пляжному футболу провела в Минске второй товарищеский матч с командой Беларуси. Игра прошла на песке Центра пляжных видов спорта «Песчаная дюна» и завершилась со счётом 4:3 в пользу россиян.

Дублями в составе сборной России отметились Андрей Котенев и Амадиус Виноградов. По одному мячу на счету Фёдора Земскова и Дмитрия Васильева.

Ранее сборные встретились в пятницу, 27 февраля. Матч завершился со счётом 6:2 в пользу представителей России. Отметим, Беларусь — вице-чемпион прошедшего чемпионата мира по пляжному футболу.

Учебно-тренировочный сбор российской команды прошёл в Минске с 22 февраля. В составе сборной России работали 15 футболистов.

