Кенийка Бриджит Косгеи одержала победу в Токийском марафоне

Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио кенийская легкоатлетка Бриджит Косгеи стала чемпионкой Токийского марафона — 2026.

Косгеи завершила соревнование, преодолев дистанцию за 2:14.29, и почти на две минуты опередила ближайшую преследовательницу эфиопку Бертукан Вельде (2:16.36). Замкнула тройку призёров ещё одна представительница Эфиопии Хави Фейса (2:17.39). Отметим, Косгеи показала седьмое время в истории марафонов.

Лёгкая атлетика. Токийский марафон – 2026, женщины:

1. Бриджит Косгеи (Кения) – 2:14.29.
2. Бертукан Вельде (Эфиопия) – 2:16.36.
3. Хави Фейса (Эфиопия) – 2:17.39.
4. Сутуме Асефа Кебеде (Эфиопия) – 2:17.39.
5. Мегерту Алему (Эфиопия) – 2:18.50.

