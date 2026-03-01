Скидки
Эфиоп Такеле повторил прошлогодний успех, одержав победу в Токийском марафоне

Эфиопский легкоатлет Тадесе Такеле одержал победу в Токийском марафоне — 2026. Такеле является победителем прошлогоднего марафона в столице Японии.

Такеле завершил соревнования, преодолев дистанцию за 2:03.27. Несколько секунд на финише ему проиграл ещё один эфиоп Джеффри Тороитич (2:03.27). Замкнул тройку призёров кениец Александер Муньяо (2:03.38).

Лёгкая атлетика. Токийский марафон – 2026, мужчины:

1. Тадесе Такеле (Эфиопия) – 2:03.27.
2. Джеффри Тороитич (Эфиопия) – 2:03.27.
3. Александер Муньяо (Кения) – 2:03.38.
4. Даниель Матейко (Кения) – 2:03.44.
5. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 2:04.07.
6. Илиас Ауани (Италия) – 2:04.26.

«На Cахалине? Серьёзно?!» Почему не все довольны местом проведения ЧР по лёгкой атлетике
