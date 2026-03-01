Эфиоп Такеле повторил прошлогодний успех, одержав победу в Токийском марафоне

Эфиопский легкоатлет Тадесе Такеле одержал победу в Токийском марафоне — 2026. Такеле является победителем прошлогоднего марафона в столице Японии.

Такеле завершил соревнования, преодолев дистанцию за 2:03.27. Несколько секунд на финише ему проиграл ещё один эфиоп Джеффри Тороитич (2:03.27). Замкнул тройку призёров кениец Александер Муньяо (2:03.38).

Лёгкая атлетика. Токийский марафон – 2026, мужчины:

1. Тадесе Такеле (Эфиопия) – 2:03.27.

2. Джеффри Тороитич (Эфиопия) – 2:03.27.

3. Александер Муньяо (Кения) – 2:03.38.

4. Даниель Матейко (Кения) – 2:03.44.

5. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 2:04.07.

6. Илиас Ауани (Италия) – 2:04.26.