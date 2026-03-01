«Норманочка» выиграла женский Кубок России по футзалу

Мини-футбольная команда «Норманочка» выиграла Кубок России по футзалу. В матче за титул представительницы «Норманочки» обыграли «ОрёлГУ-КПРФ». Встреча завершилась со счётом 5:1.

Кубок России по футзалу, женщины, финал:

«Норманочка» Нижний Новгород — «ОрёлГУ-КПРФ» Орёл — 5:1.

Ранее в полуфинале встретились «Кристалл» и «Норманочка». Счёт матча – 2:0 в пользу «Норманочки». Во втором полуфинале футболистки «ОрёлГУ-КПРФ» со счётом 3:2 обыграли «Аврору».

Соревнование проводится ежегодно под эгидой Российского футбольного союза (РФС). В сезоне-2025/2026 формат включал предварительный этап в группах и финальный раунд для четырёх лучших команд.