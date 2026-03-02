Комбинезон олимпийской чемпионки Ютты Лердам продан за € 195 тыс. на аукционе

Комбинезон олимпийской чемпионки 2026 года на 1000 м нидерландской конькобежки Ютты Лердам был продан за € 195 тыс. на аукционе в Нидерландах на прошедших выходных. Об этом сообщает Nu.nl. Вырученные средства пойдут на развитие молодёжных спортивных клубов.

За час до закрытия аукциона самая высокая ставка за подписанный Лердам комбинезон составляла менее € 10 тыс. Однако в самый последний момент между двумя покупателями развернулась борьба, которая в итоге завершилась на отметке чуть менее € 200 тыс.

На аукцион было выставлено 19 комбинезонов. Костюм Фемке Кок, олимпийской чемпионки — 2026 на 500 м, был продан за € 4802.