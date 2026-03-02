Скидки
Сергей Карякин исключён из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения

Российский шахматист, гроссмейстер (2003) Сергей Карякин был исключён из рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ) спустя два дня после возвращения.

28 февраля Карякин вернулся в рейтинг и занял 10-е место, имея в активе 2750 очков. Он появился в рейтинге ФИДЕ впервые с 2024 года.

По правилам ФИДЕ, шахматиста исключают из рейтинга организации, если он не участвует в турнирах на протяжении года. Недавно Карякин принял участие в турнире, организованном Шахматной федерацией Московской области. Причина его исключения из рейтинга пока что неизвестна.

Лучшим шахматистом мира по-прежнему является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.

