Стали известны победители Зимних спортивных игр «Роснефти»

В Сочи завершились XIV Зимние спортивные игры «Роснефти». Соревнования объединили более 500 спортсменов-нефтяников из 34 дочерних предприятий Компании.

Участники соревновались в трёх дисциплинах: хоккее, биатлоне и лыжных гонках. Хоккейный турнир стал рекордным – более 100 матчей, 33 команды боролись за победу в Суперлиге и Высшей лиге. После серии буллитов победителем в Суперлиге стала команда «Уфаоргсинтез», в Вышей лиге – РОСПАН.

На стадионе «Лаура» лыжники состязались на дистанции 10 км для мужчин и 5 км — для женщин, а кульминацией состязаний стала смешанная эстафета. В командном зачёте победили спортсмены «Самаранефтегаза».

На олимпийском объекте «Лаура» выступили и биатлонисты. Атлеты преодолели дистанцию 3,75 км с двумя огневыми рубежами. Впервые в истории турнира стрельба велась не только из положения лёжа, но и стоя. Лучшими в общекомандном зачёте стала команда «Юганснефтегаза».

Развитие спорта является одним из ключевых направлений социальной политики «Роснефти». С 2005 года Компания ежегодно проводит зимние и летние игры.

«Зимние игры ещё раз доказали, что «Роснефть» – это не только профессиональная команда нефтяников, но и большая спортивная семья. Спорт объединяет поколения и регионы, и мы будем продолжать эти традиции», – отметили в оргкомитете Игр.