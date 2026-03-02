Luxury Girl планирует открыть падел-клуб в Таиланде

Блогер и стример Полина «Luxury Girl» Марченко рассказала, что собирается открыть собственный падел-клуб в Таиланде, где она проживает с семьёй.

«Для меня падел – это множество плюсов. Это и вид отдыха в сочетании с общением, когда ты не замечаешь, как проходит время. А также это полноценное занятие спортом с хорошей нагрузкой на все группы мышц.

Я рада, что всё больше людей увлекаются паделом. Потому что это командный вид спорта, и теперь намного легче найти себе компанию, – играют буквально все. В один момент захотелось приложить руку к развитию падела, чтобы он становился доступнее везде.

Не уверена, что падел обязательно должен стать олимпийским видом спорта. Его развитие не зависит от статуса профессионального спорта. Это приятное сочетание спортивной нагрузки и классного времяпровождения. И для многих любителей этого вида спорта по всему миру прежде всего важна инфраструктура в виде кортов, тренеров и других игроков», – объяснила Полина Марченко.

Luxury Girl стала специальным гостем выездного мероприятия PARI SECRET для VIP-клиентов компании. Помимо главной активности в виде покерного турнира, гости приняли участие в тренировке и соревнованиях по паделу, которым Luxury Girl увлекается уже несколько лет.