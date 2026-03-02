Скидки
Сергей Карякин иронично отреагировал на решение ФИДЕ исключить его из рейтинга

Российский шахматист, гроссмейстер (2003) Сергей Карякин с иронией отреагировал на решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) исключить его из рейтинга спустя два дня после возвращения в топ-10.

«ФИДЕ, вероятно, не знает, что в шахматах запрещено отменять ход», — написал Карякин у себя на странице в соцсети.

28 февраля Карякин вернулся в рейтинг и занял 10-е место с 2750 очками. Он появился в рейтинге ФИДЕ впервые с 2024 года.

Согласно правилам ФИДЕ, шахматиста исключают из рейтинга организации, если он не участвует в турнирах на протяжении года. Недавно Карякин принял участие в турнире, организованном Шахматной федерацией Московской области.

