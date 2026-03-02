«Решение абсолютно политизированное». Карякин — о своём исключении из рейтинга ФИДЕ

Российский шахматист, гроссмейстер (2003) Сергей Карякин назвал политизированным решение Международной шахматной федерации (ФИДЕ) исключить его из рейтинга спустя два дня после возвращения в топ-10.

28 февраля Карякин вернулся в рейтинг и занял 10-е место с 2750 очками. Он появился в рейтинге ФИДЕ впервые с 2024 года.

Согласно правилам ФИДЕ, шахматиста исключают из рейтинга организации, если он не участвует в турнирах на протяжении года. Недавно Карякин принял участие в турнире, организованном Шахматной федерацией Московской области, сыграв матч с Михаилом Марковым.

«Мы провели такой мини-матч из двух партий. Мы его отыграли, я вернулся в рейтинг-лист, Миша получил определённый опыт игры. И, соответственно, меня вернули в рейтинг-лист. Сегодня выяснилось, что меня оттуда исключили. Понятное дело, что они нашли абсолютно формальную причину, за которую зацепились. Это то, что будто бы за 30 дней не была подана заявка. Если им нужно, они спокойно бы обсчитали, это абсолютнейшая формальность. Просто за что было им зацепиться? Решение абсолютно политизированное, это тоже совершенно очевидно. Направлено против меня лично. У нас уже давние взаимоотношения с FIDE, четыре года назад они меня дисквалифицировали, поэтому здесь «логическое» продолжение», — приводит слова Карякина ТАСС.

В 2022 году Карякин на полгода был на полгода отстранён от турниров по политическим причинам. По окончании дисквалификации он отказался участвовать в турнирах ФИДЕ под статусом нейтрального спортсмена.