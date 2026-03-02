Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Чеховские медведи» с разницей в один мяч проиграли «Зениту» в матче Суперлиги

«Чеховские медведи» с разницей в один мяч проиграли «Зениту» в матче Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 1 марта, состоялся матч предварительного этапа мужского чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги, в котором подмосковный клуб «Чеховские медведи» в напряжённом матче на выезде уступил команде «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счётом 39:38 в пользу хозяев площадки.

Гандбол. Суперлига-2025/2026, предварительный этап. Результат матча:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Чеховские медведи» Московская область — 39:38 (22:21).

«Чеховские медведи» после 19 проведённых встреч (12 побед, шесть поражений и одна ничья) заработали 25 очков и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. «Зенит» занимает третье место в таблице Суперлиги (16 побед, одна ничья и два поражения) с 33 очками. Лидером чемпионата является московский ЦСКА (35 очков в 19 играх).

Материалы по теме
Рубикон позади. Гандбольный ЦСКА выиграл у «Зенита» битву за лидерство
Рубикон позади. Гандбольный ЦСКА выиграл у «Зенита» битву за лидерство
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android