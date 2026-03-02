ФИДЕ заявила, что включение россиянина Карякина в топ-10 рейтинга было оплошностью

Возвращение российского шахматиста Сергея Карякина в топ-10 рейтинга ФИДЕ после его выступления на турнире в Московской области было оплошностью, о чём сообщила пресс-служба организации.

«Из-за оплошности в процессе утверждения матч на «Российской шахматной короне» был включён в рейтинг-лист ФИДЕ на март 2026 года в нарушение настоящих правил. Как только ошибка была выявлена, квалификационная комиссия исключила соревнование из рейтинговой системы в соответствии с действующими правилами. В результате этого статус Сергея Карякина был изменён на неактивный, а он был удалён из списка активных игроков в рейтинговом списке ФИДЕ», — цитирует ТАСС пресс-службу ФИДЕ.

28 февраля Карякин вернулся в рейтинг и занял 10-е место с 2750 очками. Он появился в рейтинге ФИДЕ впервые с 2024 года. 2 марта Карякина вновь исключили из рейтинга.

Согласно правилам ФИДЕ, шахматиста исключают из рейтинга организации, если он не участвует в турнирах на протяжении года. Недавно Карякин принял участие в турнире, организованном Шахматной федерацией Московской области, сыграв матч с Михаилом Марковым.

В 2022 году Карякин на полгода был отстранён от турниров по политическим причинам. По окончании дисквалификации он отказался участвовать в турнирах ФИДЕ под нейтральным статусом.