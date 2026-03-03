Призёр молодёжного ЧЕ по тяжёлой атлетике Александр Чепиков погиб в зоне СВО

Тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне специальной военной операции на Украине, сообщило Брянское государственное училище олимпийского резерва, выпускником которого являлся спортсмен.

В ходе своей спортивной карьеры Чепиков трижды выигрывал медали чемпионатов России – в его активе бронзовая награда в 2010 году, серебряная в 2013 году и вновь бронзовая в 2016 году. В 2012 году Александр выиграл первенство России среди юниоров и стал серебряным призером первенства Европы среди молодёжи.