Призёр молодёжного ЧЕ по тяжёлой атлетике Александр Чепиков погиб в зоне СВО

Тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне специальной военной операции на Украине, сообщило Брянское государственное училище олимпийского резерва, выпускником которого являлся спортсмен.

В ходе своей спортивной карьеры Чепиков трижды выигрывал медали чемпионатов России – в его активе бронзовая награда в 2010 году, серебряная в 2013 году и вновь бронзовая в 2016 году. В 2012 году Александр выиграл первенство России среди юниоров и стал серебряным призером первенства Европы среди молодёжи.

