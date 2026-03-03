Данил Лысенко выиграл чемпионат России — 2026 в помещении в прыжках в высоту

Данил Лысенко, российский легкоатлет, специализирующийся на прыжках в высоту, стал победителем чемпионата России — 2026 в помещении, который проходит в Южно-Сахалинске. Спортсмен показал результат 2,30 м.

На втором месте расположился Илья Иванюк с прыжком на такую же высоту, однако спортсмен уступил победителю по количеству попыток. Тройку призёров замкнул Степан Веткин с результатом 2,27 м.

Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении завершится во вторник, 3 марта. Изначально турнир должен был пройти в Тюмени, однако в январе организаторы сообщили о переносе соревнований на остров Сахалин.