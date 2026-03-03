«Так просто я не сдамся». Карякин — о намерении играть после исключения из рейтинга ФИДЕ

Российский шахматист, гроссмейстер (2003) Сергей Карякин заявил, что намерен продолжать выступать на турнирах, несмотря на исключение из рейтинга Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
«Так просто я не сдамся. Если сейчас они мне по формальному признаку не дадут выступать, значит, я найду другой вариант, где я выступить смогу. И уведомим их. На самом деле обидно то, что это был абсолютно честный матч. Был судья, были зрители, мы играли на сцене. И мальчик старался, я старался. Но что было, то было. Они меня точно не сломят такими пакостями мелкими, будем работать дальше», — цитирует Карякина ТАСС.
28 февраля Карякин вернулся в рейтинг и занял 10-е место с 2750 очками. Он появился в рейтинге ФИДЕ впервые с 2024 года.
Согласно правилам ФИДЕ, шахматиста исключают из рейтинга организации, если он не участвует в турнирах на протяжении года. Недавно Карякин принял участие в турнире, организованном Шахматной федерацией Московской области, сыграв матч с Михаилом Марковым.
В 2022 году Карякин на полгода был отстранён от турниров по политическим причинам. По окончании дисквалификации он отказался участвовать в турнирах ФИДЕ под статусом нейтрального спортсмена.