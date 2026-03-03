«Никто не осмелится». Лавров — о санкциях МОК и МПК в отношении спортсменов Израиля и США

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров считает, что крупнейшие спортивные организации, Международный олимпийский и паралимпийский комитеты, не осмелятся ввести санкции против спортсменов из Израиля и США на фоне эскалации военно-политического конфликта на Ближнем Востоке.

«Задавали неоднократно вопрос о том, как сейчас Международный паралимпийский комитет, будут ли у него какие-то решения или нет. Олимпийский комитет, другие федерации, которые проводят соревнования… Ответ отсутствует. Очевидно, что никто не осмелится прибегнуть к такого рода шагам», – приводит слова Лаврова «РИА Новости Спорт».