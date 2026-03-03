В Минспорта объявили о новом названии Всероссийской Спартакиады

Министр спорта России Михаил Дегтярёв объявил новое название Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов.

«В связи с проведением в нашей стране по Указу Президента Владимира Владимировича Путина Года единства народов России Минспорта внесёт изменения в положение о проведении Второй Спартакиады среди сильнейших спортсменов в этом году. Это крупнейшее комплексное соревнование с участием 9 тыс. спортсменов пройдёт под названием Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов.

Соответствующее предложение внёс на утверждение оргкомитета по проведению Года единства народов России под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Владиленовича Кириенко и заместителя председателя правительства России Татьяна Алексеевны Голиковой», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.