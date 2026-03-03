Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

В Минспорта объявили о новом названии Всероссийской Спартакиады

В Минспорта объявили о новом названии Всероссийской Спартакиады
Комментарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв объявил новое название Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов.

«В связи с проведением в нашей стране по Указу Президента Владимира Владимировича Путина Года единства народов России Минспорта внесёт изменения в положение о проведении Второй Спартакиады среди сильнейших спортсменов в этом году. Это крупнейшее комплексное соревнование с участием 9 тыс. спортсменов пройдёт под названием Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов.

Соответствующее предложение внёс на утверждение оргкомитета по проведению Года единства народов России под председательством первого заместителя руководителя Администрации президента России Сергея Владиленовича Кириенко и заместителя председателя правительства России Татьяна Алексеевны Голиковой», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Российского шахматиста вычеркнули из мирового топ-10. Мелкая пакость или всё по-честному?
Российского шахматиста вычеркнули из мирового топ-10. Мелкая пакость или всё по-честному?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android