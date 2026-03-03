МОК заявил, что не может вмешиваться в вопросы олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, где заявил, что спорт должен оставаться объединяющей силой в мире, потрясённом конфликтами, разногласиями и трагедиями.

«В мире, потрясённом конфликтами, разделением и трагедиями, где гибнут жизни и столько людей переживают беды, теперь, более чем когда-либо, Международный олимпийский комитет (МОК) твёрдо стоит на своей позиции: спорт должен оставаться маяком надежды — силой, которая объединяет весь мир в мирном соревновании. Это лежит в самом сердце Олимпийского движения и вытекает из фундаментальных принципов олимпизма. Принцип нейтралитета Олимпийского движения недавно был вновь подчёркнут Исполнительным советом МОК. Укрепление этого подхода и обеспечение его актуальности в будущем является центральным элементом обсуждений, проводимых специальной рабочей группой в рамках процесса «Fit for the Future».

Как глобальная организация МОК вынужден ориентироваться в сложной реальности. На каждой Олимпиаде МОК приходится сталкиваться с последствиями текущего политического контекста и последних мировых событий. В то же время он должен выполнять свою миссию по сохранению ценностно-ориентированной, по-настоящему глобальной спортивной платформы, которая может дать надежду миру. Эта цель зависит от способности МОК объединять спортсменов для участия в мирных соревнованиях, независимо от того, откуда они родом.

Резолюция ООН под названием «Создание мирного и лучшего мира через спорт и олимпийский идеал» (обычно называемая Резолюцией об олимпийском перемирии) поддерживает МОК в этой цели. Она направлена на обеспечение безопасного прохода для всех квалифицированных спортсменов со всех уголков мира по пути в страну-хозяина. Как и каждая подобная резолюция ООН в прошлом, она вдохновлена и руководствуется принципами Олимпийского движения.

Резолюция об олимпийском перемирии — это амбициозная и необязательная резолюция, на которую соглашаются государства-члены ООН для каждой Олимпиады и Паралимпиады. Она вносится страной-хозяином Игр и принимается самими государствами-членами ООН. МОК, обладая статусом постоянного наблюдателя при ООН, не имеет средств для принуждения к выполнению этой резолюции. Мы признаём, что это полностью находится в компетенции системы ООН и вне наших полномочий», — говорится в заявлении МОК.