Объявлены претенденты на звание лучшего спортсмена года по версии Laureus-2026

Международная премия Laureus World Sports Awards объявила номинантов 2026 года в категории «Спортсмен года» среди мужчин и женщин.

Номинация «Спортсмен года», женщины: Арина Соболенко (теннис, Беларусь), Айтана Бонмати (футбол, Испания), Мелисса Джефферсон (лёгкая атлетика, США), Фаит Чепнгетич Кипьегон (лёгкая атлетика, Кения), Кэти Ледеки (плавание, США) и Сидни Маклафлин‑Леврон (лёгкая атлетика, США).

Номинация «Cпортсмен года», мужчины: Карлос Алькарас (теннис, Испания), Янник Синнер (теннис, Италия), Усман Дембеле (футбол, Франция), Арман Дюплантис (лёгкая атлетика, Швеция), Марк Маркес (мотогонки, Испания) и Тадей Погачар (велоспорт, Словения).

Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится 20 апреля в Мадриде (Испания). В 2025 году лучшими спортсменами были признаны шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и американская гимнастка Симона Байлз.