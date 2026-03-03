Анисимова, Рохас и Уильямсон номинированы на премию Laureus как «Возвращение года»
Международная премия Laureus World Sports Awards объявила номинантов 2026 года в категории «Возвращение года». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с претендентами на победу в этой номинации.
Laureus World Sports Awards — 2026. Категория «Возвращение года»:
- Аманда Анисимова (теннис, США).
- Эган Берналь (велоспорт, Колумбия).
- Рори Макилрой (гольф, Великобритания).
- Юлимар Рохас (лёгкая атлетика, Венесуэла).
- Лия Уильямсон (футбол, Великобритания).
- Саймон Йейтс (велоспорт, Великобритания).
Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится 20 апреля в Мадриде (Испания). В 2025 году в номинации «Возвращение года» победила бразильская гимнастка Ребека Андраде.
