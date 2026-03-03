Скидки
Анисимова, Рохас и Уильямсон номинированы на премию Laureus как «Возвращение года»

Международная премия Laureus World Sports Awards объявила номинантов 2026 года в категории «Возвращение года». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с претендентами на победу в этой номинации.

Laureus World Sports Awards — 2026. Категория «Возвращение года»:

  • Аманда Анисимова (теннис, США).
  • Эган Берналь (велоспорт, Колумбия).
  • Рори Макилрой (гольф, Великобритания).
  • Юлимар Рохас (лёгкая атлетика, Венесуэла).
  • Лия Уильямсон (футбол, Великобритания).
  • Саймон Йейтс (велоспорт, Великобритания).

Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится 20 апреля в Мадриде (Испания). В 2025 году в номинации «Возвращение года» победила бразильская гимнастка Ребека Андраде.

