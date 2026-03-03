Анисимова, Рохас и Уильямсон номинированы на премию Laureus как «Возвращение года»

Международная премия Laureus World Sports Awards объявила номинантов 2026 года в категории «Возвращение года». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с претендентами на победу в этой номинации.

Laureus World Sports Awards — 2026. Категория «Возвращение года»:

Аманда Анисимова (теннис, США).

Эган Берналь (велоспорт, Колумбия).

Рори Макилрой (гольф, Великобритания).

Юлимар Рохас (лёгкая атлетика, Венесуэла).

Лия Уильямсон (футбол, Великобритания).

Саймон Йейтс (велоспорт, Великобритания).

Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится 20 апреля в Мадриде (Испания). В 2025 году в номинации «Возвращение года» победила бразильская гимнастка Ребека Андраде.