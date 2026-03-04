«Двойные стандарты». Карякин высказался о своём исключении из рейтинга ФИДЕ

Российский шахматист, гроссмейстер (2003) Сергей Карякин прокомментировал ситуацию со своим исключением из рейтинга ФИДЕ спустя два дня после возвращения в него.

«Стандарты двойные. В современном мире говорить о том, что организаторы за 30 дней должны ставить ФИДЕ в известность, играет ли шахматист выше рейтинга 2700 — это бессмыслица, глупость. У нас каждый день в мире что-то меняется, что-то происходит, и за месяц ты должен согласовывать своё участие… Я не знаю, что у меня завтра будет, не то что через месяц.

Я не знал, что приму участие в этом матче, за месяц точно. Решение было принято меньше чем за неделю до старта. Такие правила созданы с одной целью — трактовать их так, как выгодно ФИДЕ. Я убеждён, что, если бы я проиграл или свёл вничью свою партию и понизил бы рейтинг сильно, они бы, обсчитав этот турнир, результаты не возвращали, так как им было бы выгодно», — приводит слова Карякина ТАСС.