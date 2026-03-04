Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Двойные стандарты». Карякин высказался о своём исключении из рейтинга ФИДЕ

«Двойные стандарты». Карякин высказался о своём исключении из рейтинга ФИДЕ
Комментарии

Российский шахматист, гроссмейстер (2003) Сергей Карякин прокомментировал ситуацию со своим исключением из рейтинга ФИДЕ спустя два дня после возвращения в него.

«Стандарты двойные. В современном мире говорить о том, что организаторы за 30 дней должны ставить ФИДЕ в известность, играет ли шахматист выше рейтинга 2700 — это бессмыслица, глупость. У нас каждый день в мире что-то меняется, что-то происходит, и за месяц ты должен согласовывать своё участие… Я не знаю, что у меня завтра будет, не то что через месяц.

Я не знал, что приму участие в этом матче, за месяц точно. Решение было принято меньше чем за неделю до старта. Такие правила созданы с одной целью — трактовать их так, как выгодно ФИДЕ. Я убеждён, что, если бы я проиграл или свёл вничью свою партию и понизил бы рейтинг сильно, они бы, обсчитав этот турнир, результаты не возвращали, так как им было бы выгодно», — приводит слова Карякина ТАСС.

Материалы по теме
Сергей Карякин исключён из рейтинга ФИДЕ через два дня после возвращения
ФИДЕ заявила, что включение россиянина Карякина в топ-10 рейтинга было оплошностью
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android