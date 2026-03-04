Скидки
«Смотрю как на правильную позицию». Песков — о заявлении МОК по поводу Ближнего Востока

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о спорте как об инструменте объединения людей в период военных действий.

«Смотрю как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Беларуси действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения», — приводит слова Пескова «Матч ТВ».

В 2022 году российские и белорусские спортсмены отстранены от выступления на многих международных соревнованиях по политическим причинам. На прошлой неделе на Ближнем Востоке начались вооружённые действия по инициативе правительства США.

