«Я всё ещё сплю?» Никита Филиппов опубликовал пост после победы на чемпионате Европы

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов прокомментировал победу на чемпионате Европы — 2026, который проходит в Шахдаге (Азербайджан). Он преодолел дистанцию за 2.58,6.

«Чемпион Европы — моё первое золото на международной арене. Как и говорил: надо делать вещи. Очень крутая ледяная трасса. Пошёл ва-банк. Либо я первый, либо всех завалю при обгоне. Международный сезон очень эмоциональный: две бронзы на кубке мира, серебро Олимпиады, теперь золото чемпионата Европы, я всё ещё сплю?» — написал Филиппов на своей странице в социальных сетях.

На прошедших Олимпийских играх — 2026 в Италии Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, который сумел выиграть медаль.

