Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российская спортсменка раскритиковала питание на Олимпиаде-2026 в Италии

Российская спортсменка раскритиковала питание на Олимпиаде-2026 в Италии
Анастасия Семёнова
Комментарии

Российская конькобежка Анастасия Семёнова высказалась по поводу питания на Олимпиаде-2026. Она отметила, что блюда в Олимпийской деревне оказались безвкусными.

«Питание там было не очень хорошим. Нет, оно было хорошим. Качество продуктов было потрясающее. Но однообразным, оно было безвкусным. Потому что оно было сделано таким образом, чтобы каждый человек мог его сделать под себя. То есть ты солил, перчил сам для себя. Это были полностью пустые, просто приготовленные, тёплые продукты», — приводит слова Семёновой ТАСС.

На Олимпийских игра 2026 года Семёнова не сумела квалифицироваться в финал масс-старта.

Материалы по теме
Ирина Роднина ответила, почему МОК не отстраняет Израиль и США
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android