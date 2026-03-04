Российская спортсменка раскритиковала питание на Олимпиаде-2026 в Италии

Российская конькобежка Анастасия Семёнова высказалась по поводу питания на Олимпиаде-2026. Она отметила, что блюда в Олимпийской деревне оказались безвкусными.

«Питание там было не очень хорошим. Нет, оно было хорошим. Качество продуктов было потрясающее. Но однообразным, оно было безвкусным. Потому что оно было сделано таким образом, чтобы каждый человек мог его сделать под себя. То есть ты солил, перчил сам для себя. Это были полностью пустые, просто приготовленные, тёплые продукты», — приводит слова Семёновой ТАСС.

На Олимпийских игра 2026 года Семёнова не сумела квалифицироваться в финал масс-старта.