Никита Филиппов сравнил трассы на чемпионате Европы и на Олимпиаде-2026

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов высказался о трассе после победы на чемпионате Европы — 2026. Он преодолел дистанцию за 2.58,6.

«Самое сложное всегда – дотерпеть до самого верха. Это трудно, ты постоянно бежишь на максимум с самого старта. Трасса сильно отличалась от олимпийской, потому что соревнования проводились на очень крутом склоне. В подъём было очень тяжело бежать, камусы проскальзывали, особенно в той части, где были небольшие траверсы. И спуск был тяжелее, чем в Италии. На Олимпиаде ты встал и едешь в стойке вниз, особо не до обгонов и тактических перестроений было. Здесь же были варианты обогнать, что я и сделал. И мне такая трасса больше нравится, можно не только на подъёме обгонять соперников, но и на спуске», — приводит слова Филиппова «Матч ТВ».

На прошедших Олимпийских играх — 2026 в Италии Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, который сумел выиграть медаль.