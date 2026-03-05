«Это было легендарно». Филиппов — о победе на чемпионате Европы — 2026

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов опубликовал пост после победы на чемпионате Европы — 2026, который прошёл в Шахдаге (Азербайджан). Он преодолел дистанцию за 2.58,6.

«Первое золото — и сразу чемпион Европы. Конечно, я был фаворитом в этой гонке после олимпийского серебра. Но в подъём ребята задали жару — было очень непросто за ними держаться. В Азербайджане сделали спринт на очень крутом склоне. Даже трансляция не передавала, какой там был уклон.

Если бы спуск был как на Олимпиаде, то так обогнать не получилось бы. Но здесь был чистый лёд на спуске, с очень крутым сбросом в начале. На перестёжке я сделал всё быстрее всех и должен был уходить первым, но швейцарец сзади наехал лыжами на мою палку — и у меня не получилось схватить её с первого раза.

Пришлось уходить третьим на спуск и атаковать по внутренней траектории. Тут уже никаких мыслей — чисто на инстинктах пошёл ва-банк. Как только увидел маленький просвет рядом с флагом. И это сработало. Даже никого не задел, всё выполнил чётко. Дальше оставалось только закрывать внутреннюю траекторию и контролировать соперников сзади.

Так и доехал до финиша первым. Это было легендарно. Мужик сказал — мужик сделал», — написал Филиппов на своей странице в социальных сетях.