Филиппов — о своих результатах: не опасаюсь, что появится звёздная болезнь

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что не боится столкнуться со звёздной болезнью после высоких результатов на международных турнирах.

«Вообще не опасаюсь, что появится звёздная болезнь. Я парень простой, с подросткового возраста хотел оставаться простым человеком, даже если выиграю Олимпиаду или стану известным спортсменом», — приводит слова Филиппова «Матч ТВ».

Ранее Филиппов стал победителем чемпионата Европы — 2026. На прошедших Олимпийских играх — 2026 в Италии Никита Филиппов стал единственным российским спортсменом, который сумел выиграть медаль.