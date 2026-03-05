Пикник Афиши проведёт 8 марта тренировки с музыкантами и блогерами

В женский праздник, 8 Марта, Пикник Афиши и международная фитнес-студия RESHAPE проведут в Москве день тренировок со звёздами – музыкантами со сцен фестиваля и медийными блогерами. Часть артистов возьмёт на себя роль тренеров, а часть станет специальными гостями, отвечающими за музыку, поддержку и ту самую дружескую атмосферу, с которой ассоциируется легендарный Пикник.

Все тренировки пройдут в небольших группах по предварительной записи в студии по адресу: 1-я Миусская ул., 20, стр. 1. Количество мест на каждом слоте ограничено до 15 человек. Формат тренировок – от пилатеса и растяжки до фитбоксинга, силовой со штангой и классического балета.

Расписание тренировок:

14:30 высокоинтенсивный фитбоксинг с Арустамовым;

14:40 пилатес с Сабу – укрепление мышечного корсета и работа с осознанным контролем тела;

15:00 растяжка на реформере с блогером Артёмом Евтушенко;

16:00 тренировка барре с блогером Платоном Гороховым, глубокая прокачка всех групп мышц на основе бунтарской адаптации балетной техники;

16:20 пилатес на реформерах с диджитал-артистом Арюной;

17:00 силовая с группой «Лауд».

Каждое занятие будет проходить при участии тренеров студии, которые отвечают за методику и безопасность нагрузки. А проверить свою физическую и эмоциональную выносливость можно будет в безудержных танцах на Пикнике Афиши уже 20 июня в Москве и 8 августа – в Санкт-Петербурге.