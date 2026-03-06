Скидки
Лала Крамаренко не смогла выйти в финал многоборья на ЧР по художественной гимнастике

Комментарии

Чемпионка России 2024 года и трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Лала Крамаренко сенсационно не прошла квалификацию в многоборье на чемпионате России — 2026.

В предварительных соревнованиях Крамаренко набрала 99,150 балла, что позволило ей занять только 20-е место. При этом для выхода в финал многоборья ей необходимо было стать одной из 18 лучших участниц квалификации.

В тройку лучших по итогам квалификационных состязаний в многоборье вошли Арина Ковшова (113,250 балла), Ева Кононова (114,850 балла) и Мария Борисова (117,850 балла).

Комментарии
