Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ян Непомнящий одержал победу на «Аэрофлот-опен — 2026»

Ян Непомнящий одержал победу на «Аэрофлот-опен — 2026»
Ян Непомнящий
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил на международном фестивале «Аэрофлот-опен — 2026». Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР), спортсмен набрал 7,5 очков из 9, не проиграв ни одной партии. Решающая встреча с Мухаммадзохидом Суяровым (Узбекистан) закончился ничьей.

Второе место на турнире досталось Давиду Паравяну, а третье — Рудику Макаряну (оба — Россия).

Ранее появилась информация по заработанным призовым среди шахматистов. 16-й чемпион мира Магнус Карлсен стал единственным гроссмейстером в 2025 году, которому удалось преодолеть отметку в $ 1 млн. Лучшим среди россиян в данном рейтинге стал Андрей Есипенко, отобравшийся на Турнир претендентов – 2026.

Материалы по теме
Российского шахматиста вычеркнули из мирового топ-10. Мелкая пакость или всё по-честному?
Российского шахматиста вычеркнули из мирового топ-10. Мелкая пакость или всё по-честному?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android