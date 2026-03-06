Ян Непомнящий одержал победу на «Аэрофлот-опен — 2026»

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил на международном фестивале «Аэрофлот-опен — 2026». Как сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР), спортсмен набрал 7,5 очков из 9, не проиграв ни одной партии. Решающая встреча с Мухаммадзохидом Суяровым (Узбекистан) закончился ничьей.

Второе место на турнире досталось Давиду Паравяну, а третье — Рудику Макаряну (оба — Россия).

Ранее появилась информация по заработанным призовым среди шахматистов. 16-й чемпион мира Магнус Карлсен стал единственным гроссмейстером в 2025 году, которому удалось преодолеть отметку в $ 1 млн. Лучшим среди россиян в данном рейтинге стал Андрей Есипенко, отобравшийся на Турнир претендентов – 2026.