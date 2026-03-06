Скидки
Арина Ковшова стала чемпионкой России — 2026 по художественной гимнастике в многоборье

Комментарии

Российская гимнастка Арина Ковшова выиграла золотую медаль чемпионата России – 2026 по художественной гимнастике в многоборье. Ковшова набрала 115,200 балла в сумме четырёх упражнений.

Серебряным призёром чемпионата России стала София Ильтерякова, в активе которой 115,150 балла. Замкнула тройку призёров Ева Кононова (114,300 балла).

Художественная гимнастика. Чемпионат России — 2026. Многоборье:

1. Арина Ковшова – 115,200.
2. София Ильятерякова – 115,150.
3. Ева Кононова – 114,300.

Чемпионат России – 2026 по художественной гимнастике проходил во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве с 27 февраля по 6 марта.

