Спортсмены турнира по паделу поучаствуют в благотворительной акции в честь 8 Марта

7-8 марта в Москве в клубе «Пари Падел» состоится женский турнир по паделу. Он пройдёт под эгидой Федерации падела России с начислением рейтинговых очков.

В честь праздника 8 Марта благотворительный фонд «Пари и побеждай» проведёт специальную акцию: за каждый результативный удар por tres и por cuatro фонд перечислит 2000 рублей центру «Сёстры». Собранные средства направят на проведение тренировок по самообороне для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

«Этот турнир для нас — способ превратить игру в конкретную помощь. Мы стремимся, чтобы такие инициативы были регулярными и спорт становился инструментом поддержки и возвращал уверенность тем, кто в ней особенно нуждается», — прокомментировала Даша Блинова, координатор благотворительных проектов фонда «Пари и побеждай».

«Согласно исследованиям, спорт и регулярная физическая активность способствуют снижению стресса, депрессивных и тревожных симптомов. Для многих женщин спорт становится не только способом укрепить физическое здоровье, но и средством психологической поддержки и расширения социальных контактов», — подчеркнула Анна Богомолова, специалист по работе со СМИ центра «Сёстры».