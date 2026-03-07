Скидки
Молодёжную сборную России по гандболу допустили до международных турниров

Молодёжную сборную России по гандболу допустили до международных турниров
Комментарии

Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) допустили молодежные и юношеские сборные России до соревнований. Об этом сообщил председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

«Есть новости. Мы не хотели забегать вперёд, но решение принято. Его нужно, во-первых, технически оформить, а во-вторых, решить, как выступать, потому что многие страны отказываются принимать. Сейчас международная и европейская федерации пытаются найти формулу. Но по факту решение уже принято — молодёжные и юношеские сборные допускаются», — сказал Шишкарёв в интервью «РИА Новости».

Комментарии
