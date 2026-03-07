12-летнего мальчика отстранили от соревнований по плаванию из-за иностранного логотипа

12-летний мальчик Иван не был допущен до первенства Краснодарского края по плаванию из-за того, что на его шапочке было размещено название известного иностранного бренда Arena. Об этом сообщает портал 93.ru.

«Шапочку ему сказали вывернуть наизнанку, чтобы бренда не было видно, а с плавками так не получится. Сказали: Arena — это бренд, который из страны ушёл, не положено. Дисквалифицировали за надпись на английском языке», — сказал отец мальчика.

Позднее в пресс-службе краевой администрации объяснили, что на каждом плавательном костюме участника разрешено иметь два логотипа, каждый размером максимум 30 квадратных сантиметров. Мальчика дисквалифицировали не из-за языка, а из-за размера логотипа. При этом в регламенте краевого первенства этих правил нет.