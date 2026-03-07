Скидки
В ФВВСР объяснили дисквалификацию 12-летнего пловца из-за надписи

Федерация водных видов спорта России (ФВВСР) выступила с заявлением по поводу дисквалификации 12-летнего пловца на первенстве Краснодарского края из-за несоблюдения правил в отношении надписи на шапочке.

«Федерация водных видов спорта России искренне поддерживает каждого, кто выбирает спорт, стремится к участию в стартах и живёт плаванием. Профессиональный спорт требует строгое соблюдение регламента, который обеспечивает равные условия для всех.

В связи с недавней дисквалификацией на соревнованиях в Краснодарском крае мы связались с региональной федерацией для уточнения деталей. Установлено, что рефери действовал в строгом соответствии с правилами вида спорта «плавание».

Согласно нормам суммарный размер логотипа на экипировке (плавки и шапочка считаются единым комплектом) не должен превышать 30 кв. см. Это международный стандарт.

К сожалению, в данном случае лимит был превышен. Представителю команды дважды делали замечание до начала заплыва, предлагая устранить нарушение, но требования не были выполнены. Правила едины для всех, и мы призываем спортсменов и тренеров внимательнее относиться к техническому регламенту», — написали в телеграм-канале ФВВСР.

12-летнего мальчика отстранили от соревнований по плаванию из-за иностранного логотипа
