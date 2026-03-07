«Чеховские медведи» на выезде обыграли «МССУОР №2 — Академию» в матче Суперлиги

Сегодня, 7 марта, состоялся матч предварительного этапа мужского чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги, в котором подмосковный клуб «Чеховские медведи» на выезде обыграл команду «МССУОР №2 — Академия» из Москвы. Встреча завершилась со счётом 40:36 в пользу гостей из Чехова.

Гандбол. Суперлига-2025/2026, предварительный этап. Результат матча:

«МССУОР №2 — Академия Москва — «Чеховские медведи» Московская область — 36:40 (21:19).

«Чеховские медведи» после 20 проведённых встреч (13 побед, шесть поражений и одна ничья) заработали 27 очков и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. «МССУОР №2 — Академия» занимает восьмое место в таблице Суперлиги (шесть побед, одна ничья и 13 поражений) с 13 очками. Лидером чемпионата является московский «Пермские медведи» (36 очков в 20 играх).