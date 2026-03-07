Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Шишкарёв — о гала-матче чемпионок ОИ-2016: испытал восторг, счастье и радость!

Шишкарёв — о гала-матче чемпионок ОИ-2016: испытал восторг, счастье и радость!
Комментарии

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв высказался о гала-матче, посвящённом победе женской сборной России по гандболу на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро.

«Испытал сегодня восторг, счастье и радость за девчонок! Я понял, что мы где-то не дорабатываем, потому что гандбол достоин того, чтобы на каждый матч собиралось столько людей. Уверен, всё взаимосвязано. Все пришли смотреть на великих, но великими становятся, когда так болеют, так поддерживают.

А во всём остальном, мне кажется, всё, что мы запланировали, получилось. Самое главное — это счастье, это борьба, во время которой мы видим улыбку, это восхищение младших старшими, желание научить, помочь», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Гала‑матч прошёл в субботу в Москве, друг с другом сыграли команды «Рио‑2016» и «Токио‑2020», игра закончилась со счетом 25:25.

Материалы по теме
Молодёжную сборную России по гандболу допустили до международных турниров
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android