Шишкарёв — о гала-матче чемпионок ОИ-2016: испытал восторг, счастье и радость!

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв высказался о гала-матче, посвящённом победе женской сборной России по гандболу на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро.

«Испытал сегодня восторг, счастье и радость за девчонок! Я понял, что мы где-то не дорабатываем, потому что гандбол достоин того, чтобы на каждый матч собиралось столько людей. Уверен, всё взаимосвязано. Все пришли смотреть на великих, но великими становятся, когда так болеют, так поддерживают.

А во всём остальном, мне кажется, всё, что мы запланировали, получилось. Самое главное — это счастье, это борьба, во время которой мы видим улыбку, это восхищение младших старшими, желание научить, помочь», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Гала‑матч прошёл в субботу в Москве, друг с другом сыграли команды «Рио‑2016» и «Токио‑2020», игра закончилась со счетом 25:25.