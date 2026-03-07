Шишкарёв высказался о фильме про победу российских гандболисток на ОИ-2016

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв высказался о фильме о победе российских гандболисток на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

«Главная концепция фильма – показать не только тяжёлый путь, но и то терпение и труд команды. Сборная была в тяжёлом положении. Напомню, мы туда не фаворитами ехали, а как аутсайдеры. Нас не хотели допускать. Фильм покажет, какими были усилия людей, как работала психология, как верили друг в друга.

В конце концов, решающее значение тогда сыграли флаг и гимн. Ты играешь за страну, они это чувствовали, знали. И я, раз за разом когда к ним обращался, всегда говорил: «Девочки, приедете не звёздочками, звёздами». Это величайшая победа не только российского гандбола, это победа всего российского спорта. Миллионы людей смотрели этот финал с Францией и полуфинал с Норвегией. Ради такого спортсмены и играют. Всё у нас тогда получилось», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.