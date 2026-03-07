Скидки
Трефилов — о тренировке перед гала-матчем: безобразно её провели, начали хныкать

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал, в какой обстановке прошла тренировка перед гала-матчем, посвящённом победе российской команды на Олимпийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро.

«Встретились с девчонками хорошо, весело. А тренировку безобразно провели, потому что хныкать начали. Это не так, то не так, там болит, там оторвалось. Начали выступать, говорят, мол, пошли в спа, пошли в баню. Сегодня была такая программа торжественная, но надо бы кое-кого наказать за то, что второй тайм проиграли. Так как это выставочный матч, я промолчу. Иначе бы у меня получили некоторые!» – передаёт слова Трефилова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

В рамках выставочного матча встречались команды «Рио-2016» и «Токио-2020-сборная России». Встреча завершилась вничью – 25:25 (16:10).

