Молодёжные сборные России по гандболу допустят до международных стартов с флагом

Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв заявил, что молодёжные и юношеские сборные России по гандболу будут допущены до участия в международных турнирах с флагом и гимном.

«Сегодня такой день, когда лукавить не приходится. 2 марта я принимал участие в дистанционной конференции, она была по Zoom. У нас допустили мужские и женские молодёжные и юношеские команды.

Единственное – сейчас возникает вопрос, как проводить такие соревнования. Я разговаривал с президентом Мустафой, он поздравил с принятым решением, но проблема в том, что многие страны отказываются играть. В этом плане, наверное, ни МОК, ни международная федерация давить не будут. Сейчас нужно технически решить, как играть — на нейтральном поле, либо какие-то ещё варианты. Главное – факт состоялся, мы допущены. Это касается пока только молодёжных и юношеских команд», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.